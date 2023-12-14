قوات الاحتلال تقتحم مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة مدن وبلدات ومخيمات في محافظات الضفة الغربية المحتلة.
واقتحمت قوات الاحـتـلال بلدتي جماعين وعزموط في محافظة نابلس، ومدينة بيت لحم، وبلدة بيت فجار بالمحافظة، وأطراف مخيم قلنديا شمال القـدس المـحـتـلة، وبلدة الجيب شمال غربها.
وطالت اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي
قباطية ورمانة والزبابدة والسيلة الحارثية واليامون بقضاء جنين شمال الضفة الغربية.
كذلك دهمت قوات الاحتلال عدة منازل وعاثت في محتوياتها خرابا، واحتجزت ساكنيها.
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