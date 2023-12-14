الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة بينهم طفل

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 18 مواطنا من محافظات الضفة بينهم طفل.

فمن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أبو الرائد محاميد وهو من مخيم جنين أثناء تواجده قرب مدخل اليامون، وخالد كفاح أبو سرور وعمه إياد، من الحي الشرقي في المدينة، وخالد سعيد خشان، من بلدة السيلة الحارثية، غربا.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد العجلوني، من كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال معتز فهمي الدبس (34 عاما)، ونجله محمد (12 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وثائر إبراهيم ديرية (35 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن علاء صالح ثابت، من قرية جماعين، جنوب المحافظة.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ساهر دبور، من مخيم الجلزون، وسامي بهاء حامد (18 عاما)، من بلدة سلواد.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس زيدان الكسار، من بلدة خاراس، والمحررين أحمد نصري رشيد صبارنة (32 عاما)، وسيف كساب علي أبو دية (26 عاما)، ويوسف محمد عايد اخليل (22 عاما)، ومهدي محمد حماد أبو مارية (20 عاما)، وعلي سعيد صبارنة (29 عاما)، من بلدة بيت أمر، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر عبد العزيز دراغمة (٢٨ عاما) من المدينة، أثناء عمله في الزبابدة.