الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة بينهم طفل

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 18 مواطنا من محافظات الضفة بينهم طفل.
فمن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أبو الرائد محاميد وهو من مخيم جنين أثناء تواجده قرب مدخل اليامون، وخالد كفاح أبو سرور وعمه إياد، من الحي الشرقي في المدينة، وخالد سعيد خشان، من بلدة السيلة الحارثية، غربا.
ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد العجلوني، من كفر عقب، شمال القدس المحتلة.
ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال معتز فهمي الدبس (34 عاما)، ونجله محمد (12 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وثائر إبراهيم ديرية (35 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا.
ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن علاء صالح ثابت، من قرية جماعين، جنوب المحافظة.
ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ساهر دبور، من مخيم الجلزون، وسامي بهاء حامد (18 عاما)، من بلدة سلواد.
ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس زيدان الكسار، من بلدة خاراس، والمحررين أحمد نصري رشيد صبارنة (32 عاما)، وسيف كساب علي أبو دية (26 عاما)، ويوسف محمد عايد اخليل (22 عاما)، ومهدي محمد حماد أبو مارية (20 عاما)، وعلي سعيد صبارنة (29 عاما)، من بلدة بيت أمر، بعد الاعتداء عليه بالضرب.
ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر عبد العزيز دراغمة (٢٨ عاما) من المدينة، أثناء عمله في الزبابدة.
MENAFN14122023000205011050ID1107595020
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.