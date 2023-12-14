قبل زيارته لإسرائيل: سوليفان يبحث مع بن سلمان الحرب على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- بحسب إعلان البيت الأبيض، ناقش الاثنان زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، في إطار الجهود الجارية لتهيئة ظروف جديدة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وفي تعميق تكامل التعاون بين واشنطن والرياض في مجالات الأمن والتجارة واستكشاف الفضاء والتكنولوجيات المتقدمة.



التقى مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل زيارته المرتقبة إلى إسرائيل، اليوم الخميس، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وبحسب إعلان البيت الأبيض، ناقش الاثنان زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، في إطار الجهود الجارية لتهيئة ظروف جديدة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وفي تعميق تكامل التعاون بين واشنطن والرياض في مجالات الأمن والتجارة واستكشاف الفضاء والتكنولوجيات المتقدمة.

وبحث سوليفان في السعودية أيضا "زيادة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في أنحاء المنطقة ومنع توسع الصراع بين حماس وإسرائيل".

وذكرت وكالة "رويترز" أن مستشار الأمن القومي بحث كذلك جهود السعوديين لصد هجمات جماعة الحوثي اليمنية التي تستهدف السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر.

وأتت هذه الزيارة إلى الرياض، فيما يعتزم مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض زيارة إسرائيل، اليوم الخميس، للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في إطار الجهود الأميركية للضغط على إسرائيل للتراجع عن القصف العشوائي لغزة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، إن سوليفان يعتزم خلال زيارته إلى إسرائيلي التي تستمر حتى الجمعة، عقد اجتماعات مع نتنياهو وأعضاء "كابينيت الحرب" والرئيس إسحق هرتسوغ، وذلك لمناقشة أحدث التطورات في إسرائيل والحرب على قطاع غزة.

وتأتي زيارة سوليفان إلى إسرائيل وسط توترات واضحة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو حول الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وكذلك خلافات بشأن مستقبل غزة بعد الحرب وكذلك خلالفات حول تسوية الصراع الفلسطيني الفلسطيني بموجب حل الدولتين.

