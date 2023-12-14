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أطباء بلا حدود: يموت الناس في جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

12/14/2023 5:33:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن "الناس يموتون في جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا وإصابة واعتقال المئات، وتدمير عدد من المنازل، وتجريف شوارع وبنى تحتية.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في منشورات على منصة "إكس"، أول أمس حمل رجل ابنه البالغ من العمر 13 عامًا سيرًا على الأقدام إلى مستشفى خليل سليمان الحكومي، لأن آليات الاحتلال اعترضت مركبة الإسعاف التي كانت تقله، ما أدى إلى استشهاده لدى وصوله إلى المستشفى.

وأضافت: يوم أمس خرجت مريضة من المستشفى وحاولت مركبة إسعاف نلقها إلى منزلها، لكن تم إطلاق النار عليها، وتمت إعادة إدخال المريضة نفسها إلى المستشفى مصابة بطلق ناري.

وأشارت المنظمة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مستشفى جنين الحكومي، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بينهم عامل طبي.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن "الهجمات على المستشفيات ومركبات الإسعاف تقتل. واعتراض مركبات الإسعاف يقتل. يجب لهذا أن يتوقف".

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