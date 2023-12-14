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الوفد الوزاري المشترك.... ماذا بعد ؟

12/14/2023 5:33:18 AM
(MENAFN- Amman Net) من الإجراءات العملية لقرارات قمة الرياض العربية الإسلامية تشكيل لجنة مشتركة مكونة برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية بمشاركة وزراء خارجية ممثلة لدول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تتولى مهمة الإتصال مع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تبين الموقف العربي الإسلامي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعموم اراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذاته الصلة بالقضية الفلسطينية .
لقد تابع المهتمين من القوى السياسية والحزبية والإعلامية والحقوقية والفكرية والمجتمعية إضافة إلى جمهور الشعب الفلسطيني والعربي ليس في قطاع غزة والضفة الغربية فحسب بل في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم الإسلامي نتائج ما تتمخض عنه الجولة الوزارية لما تمثله ومدى تجاوب قادة الدول المستهدفة بالزيارة لمطالب قادة الدول العربية والإسلامية فيما يخص عددا من الأهداف منها :
أولا : الدعوة لإستصدار قرار ملزم عن مجلس الأمن بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي الإرهابي على قطاع غزة ولجم جرائم ميليشيات عصابات المستوطنين في مدن وقرى الضفة الغربية وخاصة في القدس .
ثانيا : رفع الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة وما يشمله من قطع المياه والكهرباء والغذاء والوقود والإتصالات وغيرها من مقومات وأسس الحياة .
ثالثا : التصدي لمخطط سلطات الإحتلال الإسرائيلي بتهجير الشعب الفلسطيني خارج مدنهم وقراهم تمهيدا لطردهم خارج وطنه .
رابعا : الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام يهدف لإلزام " إسرائيل " تنفيذ القرارات الدولية بإنهاء إحتلالها الإستعماري الإحلالي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف .
نتائج الجولة :
إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أهداف جولة وزراء الخارجية وامناء عام الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لدول دائمة العضوية بمجلس الأمن فإننا نخلص إلى أن الوفد لم يحقق النجاح المستهدف وما نلمسه على أرض الواقع دون أي مؤشرات لتغيرات إستراتيجية لمواقف بعض تلك الدول يقودنا إلى تلك القناعة مستندة إلى :
أولا : إستمرار مواقف الدول المستهدفة دون تغيير او تقدم وخاصة الموقف الأمريكي بإستخدام الفيتو بتحد صارخ للمجتمع الدولي .
ثانيا : لم نلمس اي خطوة عملية ضاغطة لوقف حرب التطهير العرقي وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني .
ثالثا : لم تزل تلك الدول تعتبر إستمرار العدوان الهمجي الإسرائيلي دفاعا عن النفس خلافا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة .
رابعا : عدم الدعوة لعقد مؤتمر دولي يضع جدول زمني لإلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لإنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وفق قرارات الجمعية العامة رقم 181 و 19 / 67 / 2012 وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 .
خامسا : إستمرار القصف الإسرائيلي العنيف وإستخدام الأسلحة المحرم دوليا كالقنابل الفسفورية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
سادسا : إستمرار التصريحات الإسرائيلية العدوانية عن رفضها وقف العدوان ولو لإعتبارات إنسانية كما تؤ كد على المضي بتدمير غزة وإستهداف المشافي والمراكز الصحية وقطع المياه والكهرباء والوقود وغيرها من مقومات الحياة وقتل المدنيين من كافة الشرائح وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ بهدف تهجير الشعب الفلسطيني خارج وطنه .
لماذا الإخفاق :
يعود الإخفاق في الإستجابة لمطالب الوفد العربي الإسلامي المشترك ليس في ضعف الأداء او عدم عدالة المطالب او إنتهاكها لميثاق ومبادئ واهداف الأمم المتحدة او إنتهاكها للقانون الدولي وإنما يعود إلى :
* قناعة تلك الدول بشكلية الزيارة وبانها لا تعدو كونها اكثر من علاقات عامة إرضاءا لشعوبها .
* غياب الموقف الصلب الخشن اي غياب ولو بالتلويح عن إمكانية إتخاذ إجراءات موحدة سياسية وإقتصادية ودبلوماسية بحق اي دولة تقف محايدة او داعمة للعدوان الإسرائيلي الهمجي ولإستمرار الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لفلسطين او تحول دون تنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية عبر إستخدام الفيتو او تسويفها عبر مصطلحات كإحياء مسار للسلام بدلا من فرض جدول زمني على سلطات الإحتلال لتنفيذ القرارات تحت طائلة العقوبات .
ماذا بعد؟ :
من المهم للدول العربية والإسلامية بعد إستخفاف بعض الدول دائمة العضوية ببيان وقرارات القمة المشتركة التي يحملها الوفد المشترك وعدم الاستجابة لمطالبهم وما تاجيل لقاء وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إجتماعه مع الوفد كما ذكرت وسائل إعلامية " إلى ما بعد إنتهاء جلسة مجلس الأمن إلا تعبير عن ذلك وهذا يستدعي ان لا يبقى الصمت سيد الموقف او تبقى عاجزة عن الرد إنتصارا لذاتها ولإرسال رسالة لأمريكا وغيرها ان مرحلة الضعف والتشرذم قد ولت وان أمن ومصالح الدول العربية والإسلامية واي منها خط أحمر .
الآن مطلوب الدعوة لقمة عربية إسلامية مشتركة لإعادة الإعتبار لكيانها الذي يمتلك مقومات وادوات قوة لا يمتلكها اي كيان وحدوي آخر ولفرض نفسها قطب مستقل بذاته مع قرب ولادة نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب ودون ذلك ستبقى دولنا وحدتها وامنها وإستقرارها مستباحا من قوى الإستعمار العالمي....
ستبقى فلسطين حريتها وإستقلالها البوصلة والعنوان والجدار الصلب أمام نجاح المخطط الإستعماري التوسعي بتقسيم الدول العربية والإسلامية خاصة الكبرى من حيث المساحة والمكان والثروات والموقع الإستراتيجي ....
هل من امل ببدء التصدي للمشروع الإستعماري الأمريكي وادواته كالكيان الإسرائيلي الإرهابي عبر سحب السفراء وطرد السفراء وهذا أضعف الإيمان.....؟!

MENAFN14122023000209011053ID1107595016

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