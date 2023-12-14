تعرف على فوائد تناول هذه الفواكه السبعة على معدة فارغة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المعروف بأن الفواكه تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية للجسم، وإذا تم تناولها على معدة فارغة في الصباح، فإن الجسم يحصل على المزيد من الفائدة منها.فيما يلي مجموعة من الفواكه التي ينصح بتناولها على معدة فارغة في الصباح :



البطيخ

بالإضافة إلى مذاقه المنعش، يعتبر البطيخ فاكهة مرطبة. ونظراً لأن الفاكهة تحتوي على 92٪ ماء، فيمكن أن تكون مرطبة للغاية للجسم بعد ليلة طويلة من الصيام. يحتوي البطيخ أيضاً على نسبة عالية من الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية قلبك وبشرتك.



البابايا

هل تتطلع إلى التخلص من بعض الوزن؟ إذاً ما عليك إلا تناول فاكهة البابايا فهي منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالألياف، ومليئة بالفيتامينات A وC وE. كما أنها غنية بالإنزيمات وهي مسؤولة عن عملية الهضم ومنع الإمساك.



الأناناس

هذه الفاكهة الاستوائية المليئة بفيتامين C والمنغنيز رائعة لجهازك المناعي. هذه العناصر الغذائية تساعد على تقوية جهاز المناعة والعظام. ولا يقوي الأناناس آليات الدفاع في الجسم فحسب، بل يدعم أيضاً صحة العظام ويحارب الانتفاخ والالتهابات.



التفاح

تفاحة في اليوم تبقيك بعيداً عن الطبيب، والسبب هو أن التفاح غني بالبكتين، وهو محرك هضمي، يساعد في عملية الهضم، ويتحكم في نوبات الجوع. كما يحتوي التفاح على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين، مما يعزز وظائف المخ والصحة العامة.



الكيوي

تعمل هذه الفاكهة على تحسين مناعتك وصحة بشرتك وعملية الهضم. كما أنها تحتوي على الأكتينيدين، وهو إنزيم يساعد على الهضم. إن تضمين الكيوي في روتينك الصباحي يوفر لجسمك تجربة غنية بالمغذيات.



الموز

بالإضافة إلى حلاوته الطبيعية، يعد الموز مصدراً غنياً بالبوتاسيوم، وهو ضروري لموازنة الشوارد ودعم وظيفة العضلات. تحتوي هذه الفاكهة على الكثير من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو مفيد لقلبك.

الكمثرى

الكمثرى غنية بالفيتامينات C وK، وكذلك البوتاسيوم والنحاس. علاوة على ذلك، فإن فاكهة الكمثرى مفيدة لصحة الكلى والأمعاء والقلب.



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