الخصاونة: من الضروري إدامة جودة الطرق في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الخميٍس، جولاته الميدانيَّة في محافظة العقبة، وافتتح طريق العقبة الخلفي الممتدّ بين جسر وادي اليُتُم ولغاية جسر التَّرخيص بعد انتهاء أعمال تأهيله وصيانته.



ووصلت كلفة تأهيل وصيانة الطريق، إلى نحو 3 ملايين دينار.



وشدد الخصاونة، على ضرورة التأكُّد من إدامة جودة الطُّرق ومأمونيَّتها في العقبة وجميع محافظات المملكة، وتوفير متطلَّبات السَّلامة العامَّة، وضمان انسيابيَّة الحركة والتَّسهيل على مستخدميها.



وبدأت أعمال تأهيل وصيانة طريق العقبة الخلفي الممتدّ ما بين جسر وادي اليُتُم ولغاية جسر التَّرخيص في شهر أيَّار من العام الحالي، وشملت إعادة تأهيل شاملة للخلطات الاسفلتيَّة ومعالجة الأضرار السَّابقة وفق أفضل معايير السَّلامة.