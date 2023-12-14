سرايا القدس: استهداف دبابة صهيونية وجرافة من نوع D9
التاريخ
12/14/2023 5:32:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب سرايا القدس عن استهداف دبابة صهيونية وجرافة من نوع D9 بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) في محاور التقدم جباليا وبيت لاهيا.
وكانت الكتائب قالت في وقت سابق من اليوم إنها قصفت موقع "صوفا" والتحشدات العسكرية في محيطه برشقات صاروخية.
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