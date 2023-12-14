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سرايا القدس: استهداف دبابة صهيونية وجرافة من نوع D9

12/14/2023 5:32:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب سرايا القدس عن استهداف دبابة صهيونية وجرافة من نوع D9 بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) في محاور التقدم جباليا وبيت لاهيا.


وكانت الكتائب قالت في وقت سابق من اليوم إنها قصفت موقع "صوفا" والتحشدات العسكرية في محيطه برشقات صاروخية.


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