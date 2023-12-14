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3 شهداء في قصف الاحتلال على خان يونس

12/14/2023 5:32:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 3 فلسطينيين واصيب اخرون في قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة


يأتي ذلك وسط قصف جوي ومدفعي مستمر على خان يونس، حيث تدور معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال، خاصة في المحورين الشرقي والشمالي للمدينة.


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