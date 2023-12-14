3 شهداء في قصف الاحتلال على خان يونس
التاريخ
12/14/2023 5:32:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد 3 فلسطينيين واصيب اخرون في قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
يأتي ذلك وسط قصف جوي ومدفعي مستمر على خان يونس، حيث تدور معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال، خاصة في المحورين الشرقي والشمالي للمدينة.
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