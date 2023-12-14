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لوكاشينكو: الاستخبارات الغربية تعمل بقوة متزايدة في بيلاروس

12/14/2023 5:32:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه يتم في بلاده تسجيل وجود نشاط متزايد لأجهزة الاستخبارات الأجنبية، وإن أشكال عملها أصبحت أكثر عدوانية.
وأضاف لوكاشينكو اليوم الخميس في مينسك، خلال اجتماع مع رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع رؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات في بلدان رابطة الدول المستقلة: "نحن نرى نشاط أجهزة المخابرات والاستخبارات الأجنبية على أراضينا. أصبحت أشكال عملها أكثر عدوانية. إنهم لا يرسلون إلينا جواسيس فحسب، بل وكذلك العملاء - الإرهابيين.

وأشار لوكاشينكو إلى أن "الاستخبارات الغربية، تحاول إنشاء خلايا متطرفة، وتشكيل ما يسمى بالأفواج القتالية من بين الذين فروا من بلادنا، واجتذاب المرتزقة".
ونوه الرئيس البيلاروسي، بأن "إحدى المهام الرئيسية لهيئات الاستخبارات في دول الناتو وحلفائها، هي نشر التفكك في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي".

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