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نتنياهو: أريد من قواتنا أن تستمر بحرب غزة حتى آخر جندي

12/14/2023 5:32:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "بمواصلة الحرب في غزة حتى النصر وإبادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).


وقال نتنياهو، خلال اجتماع أمني: "أريد من قواتنا أن تستمر حتى آخر جندي، سنستمر حتى النهاية، حتى النصر، حتى إبادة حماس لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك".


وأضاف: أن "الحرب ستكون صعبة لكنني أرصد بوادر عملية انكسار ونحن عازمون على الاستمرار حتى النهاية والقضاء على هذا حماس"، متابعا: "النصر الحاسم على حماس سيوفر لنا ميزات كثيرة من قوة الردع والإقناع فالجميع يراقبون الوضع ويريدون معرفة من هو المنتصر".

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