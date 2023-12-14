نتنياهو: أريد من قواتنا أن تستمر بحرب غزة حتى آخر جندي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "بمواصلة الحرب في غزة حتى النصر وإبادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وقال نتنياهو، خلال اجتماع أمني: "أريد من قواتنا أن تستمر حتى آخر جندي، سنستمر حتى النهاية، حتى النصر، حتى إبادة حماس لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك".



وأضاف: أن "الحرب ستكون صعبة لكنني أرصد بوادر عملية انكسار ونحن عازمون على الاستمرار حتى النهاية والقضاء على هذا حماس"، متابعا: "النصر الحاسم على حماس سيوفر لنا ميزات كثيرة من قوة الردع والإقناع فالجميع يراقبون الوضع ويريدون معرفة من هو المنتصر".