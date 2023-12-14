ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 6.5 % خلال 10 أشهر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي، ليصل إلى 7.937 مليون متر مربع، مقارنة مع 7.450 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 6.5 بالمئة.



وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 20535 رخصة حتى نهاية تشرين الأول الماضي من هذا العام، مقارنة مع 21473 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاضٍ نسبته 4.4 بالمئة.



وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، بلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية حتى نهاية تشرين الأول للعام الحالي نحو 6.6 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 6.2 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام 2022، بزيادة نسبتها 6.5 بالمئة.



في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال العشرة شهور الأولى من هذا العام، نحو 1.34 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 28 .1 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.7 بالمئة.



وفقا للتقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 83 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.



وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 65.6 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، بانخفاض نسبته 0.3 بالمئة، خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.8 بالمئة، بزيادة نسبتها 3.6 بالمئة، عن نفس الفترة من العام الماضي، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.6 بالمئة، بانخفاض نسبته 7.5 بالمئة، عن نفس الفترة من العام الماضي.



أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت محافظة جرش أعلى نسبة إذ بلغت 14.8 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.946 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.1 بالمئة وبمساحة مقدارها 0.263 متر مربع لكل فرد.



وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.1 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة حتى نهاية تشرين الأول الماضي من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.9 بالمئة.



وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 5.2 مليون متر مربع، مقابل نحو 4.7 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 9.4 بالمئة.



أما على مستوى شهر تشرين الأول للعام الحالي، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2307 رخص، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة نحو 880 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 912 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض نسبته 3.5 بالمئة.