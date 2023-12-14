الحرس الثوري الإيراني: لم يبق الكثير على انهيار إسرائيل والنصر قريب

الحرس الثوري الإيراني: لم يبق الكثير على انهيار إسرائيل والنصر قريب
التاريخ
12/14/2023 5:32:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إنه لم يبق الكثير على انهيار إسرائيل، مضيفا أن النصر عليها سيكون قريبا.
وتابع سلامي أن واشنطن خسرت المعركة الأخلاقية عبر دعمها لإسرائيل وأنها ستخسر المعركة السياسية أيضا.
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