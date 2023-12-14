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الحرس الثوري الإيراني: لم يبق الكثير على انهيار إسرائيل والنصر قريب

12/14/2023 5:32:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إنه لم يبق الكثير على انهيار إسرائيل، مضيفا أن النصر عليها سيكون قريبا.


وتابع سلامي أن واشنطن خسرت المعركة الأخلاقية عبر دعمها لإسرائيل وأنها ستخسر المعركة السياسية أيضا.


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