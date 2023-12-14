قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، أمس الأربعاء، تسكين مؤهل التمريض في جامعتي الأردنية والهاشمية ومؤهل الصيدلة في الجامعة الهاشمية في الاطار الوطني الأردني للمؤهلات.



وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص الدبلوم العالي المعالجة التنفسية، وماجستير صحة المرأة والاقتصاد والسياسات الصحية، وبكالوريوس وماجستير العمل الاجتماعي، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص العمل الاجتماعي في الجامعة الأردنية.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة اليرموك، ونظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرفية في جامعة الحسين بن طلال.



وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس هندسة العمارة، والهندسة الكهربائية، وهندسة الطاقة في جامعة الحسين التقنية.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس المحاسبة، وماجستير تحليل الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وبكالوريوس الإعلام الترويجي الرقمي، وإدارة الأعمال، والعلوم المالية والمصرفية في جامعة البترا.



وأقر المجلس كذلك استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس إدارة الأعمال، والحقوق، والمحاسبة، وماجستير ذكاء الأعمال في جامعة العقبة للتكنولوجيا، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس تكنولوجيا الوسائط المتعددة والجرافيك في الجامعة العربية المفتوحة، واستمرارية الاعتماد العام لكلية المجتمع الإسلامي، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات الدبلوم المتوسط في المحاسبة، وإدارة الأعمال، والتسويق الإلكتروني، والتمريض المشارك، والمختـبرات الطبية، والتصميم الجرافيكي، والإرشاد وتمكين الأسرة، والصيدلة في كلية المجتمع الإسلامي.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد العام لمعهد موسيقات القوات المسلحة/ كلية جامعية متوسطة عسكرية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات الدبلوم المتوسط في العلوم الموسيقية بمعهد موسيقات القوات المسلحة، واستمرارية الاعتماد العام لكلية المركز الجغرافي الملكي، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات الدبلوم المتوسط في المساحة، ونظم المعلومات الجغرافية في المركز الجغرافي الملكي.