صحة غزة: الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويحتجز أكثر من 70 شخصا داخله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان (شمالي قطاع غزة) ويحتجز أكثر من 70 شخصا داخله.
وأضاف القدرة أن الاحتلال دمر أجزاء كبيرة من مستشفى كمال عدوان والمختبرات وبعض الأقسام.
وأكد أن الاحتلال طلب من أمن المستشفى تسليم أسلحتهم مشيرا إلى أن المستشفى لا يوجد فيها مسلحون.
ونوه أنه يتم إجلاء الجرحى من مستشفى كمال عدوان إلى مجمع الشفاء تحت تهديد السلاح.
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