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صحة غزة: الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويحتجز أكثر من 70 شخصا داخله

12/14/2023 5:32:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان (شمالي قطاع غزة) ويحتجز أكثر من 70 شخصا داخله.
وأضاف القدرة أن الاحتلال دمر أجزاء كبيرة من مستشفى كمال عدوان والمختبرات وبعض الأقسام.


وأكد أن الاحتلال طلب من أمن المستشفى تسليم أسلحتهم مشيرا إلى أن المستشفى لا يوجد فيها مسلحون.


ونوه أنه يتم إجلاء الجرحى من مستشفى كمال عدوان إلى مجمع الشفاء تحت تهديد السلاح.


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