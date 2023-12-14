غزة: استشهاد 3679 طالبا منذ بدء العدوان

MENAFN - Al Wakeel News)قالت وزارة التربية والتعليم في فلسطين إن 3714 طالبا استُشهدوا و5700 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في قطاع غزة والضفة.



وأوضحت التربية في بيان صدر اليوم الخميس، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى 3679 شهيدا و5429 جريحا، فيما استُشهد في الضفة 35 طالبا وأصيب 271 آخرون، إضافة إلى اعتقال 82.



وأشارت إلى أن 209 معلمين وإداريين استُشهدوا وأصيب 619 بجروح في قطاع غزة، واثنين أصيبا بجروح واعتُقل أكثر من 65 في الضفة.



ولفتت إلى أن 278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.



وأكدت أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة.



وأردفت الوزارة، أن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.



وفا