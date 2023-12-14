تعرفي إلى أحدث اتجاهات المكياج لعام 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع اقترابنا من عام 2024، يستعد عالم المكياج لعام تحولي قادم، إذ يَعِد العام الجديد بأن يكون وقتاً للتجريب والتعبير عن الذات والتركيز المتجدد على الاستدامة، والجماليات المستقبلية والخيارات الصديقة للبيئة.
فيما يلي اتجاهات المكياج التي يتوقع أن تهيمن في عام 2024 :
جمال مفعم بالتكنولوجيا
في عصر تستمر فيه التكنولوجيا في التسلل إلى كل جانب من جوانب حياتنا، فليس من المستغرب أن ينال المكياج أيضاً حصته من هذه التكنولوجيا المستقبلية. وقد تم استخدام منتجات الماكياج الذكية، المعتمدة على التكنولوجيا كأجهزة الاستشعار ومصابيح ليد، لإحداث ثورة في صناعة التجميل.
وتهدف منتجات التجميل المعززة بالتكنولوجيا من أحمر الشفاه المتغير اللون إلى العناية الشخصية بالبشرة بناء على البيانات في الوقت الفعلي، إلى تلبية الاحتياجات والتفضيلات الفردية.
جمال دائم وشامل
تقول فنانة المكياج شينا جارج، إنه من المتوقع أن يشهد عام 2024 زيادة في الطلب على منتجات المكياج النباتية والقابلة لإعادة التدوير.
ومن المتوقع أن تركز العلامات التجارية للجمال على التغليف المستدام، والمصادر الأخلاقية للمكونات، بالإضافة إلى ذلك، سيستمر الدفع نحو التنوع والشمولية في صناعة التجميل، وستستمر العلامات التجارية في احتضان نماذج متنوعة، وتعزيز تمثيل الجمال الأصيل.
24
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN14122023000208011052ID1107595003
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.