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تعرفي إلى أحدث اتجاهات المكياج لعام 2024

12/14/2023 5:32:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع اقترابنا من عام 2024، يستعد عالم المكياج لعام تحولي قادم، إذ يَعِد العام الجديد بأن يكون وقتاً للتجريب والتعبير عن الذات والتركيز المتجدد على الاستدامة، والجماليات المستقبلية والخيارات الصديقة للبيئة.
فيما يلي اتجاهات المكياج التي يتوقع أن تهيمن في عام 2024 :
جمال مفعم بالتكنولوجيا
في عصر تستمر فيه التكنولوجيا في التسلل إلى كل جانب من جوانب حياتنا، فليس من المستغرب أن ينال المكياج أيضاً حصته من هذه التكنولوجيا المستقبلية. وقد تم استخدام منتجات الماكياج الذكية، المعتمدة على التكنولوجيا كأجهزة الاستشعار ومصابيح ليد، لإحداث ثورة في صناعة التجميل.
وتهدف منتجات التجميل المعززة بالتكنولوجيا من أحمر الشفاه المتغير اللون إلى العناية الشخصية بالبشرة بناء على البيانات في الوقت الفعلي، إلى تلبية الاحتياجات والتفضيلات الفردية.
جمال دائم وشامل
تقول فنانة المكياج شينا جارج، إنه من المتوقع أن يشهد عام 2024 زيادة في الطلب على منتجات المكياج النباتية والقابلة لإعادة التدوير.
ومن المتوقع أن تركز العلامات التجارية للجمال على التغليف المستدام، والمصادر الأخلاقية للمكونات، بالإضافة إلى ذلك، سيستمر الدفع نحو التنوع والشمولية في صناعة التجميل، وستستمر العلامات التجارية في احتضان نماذج متنوعة، وتعزيز تمثيل الجمال الأصيل.

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