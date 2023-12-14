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انطفأت دهشة المطر ونشوة الشتاء .. والدة شهيدة العلم رؤى حمارشة ترثيها بكلمات مؤثرة

12/14/2023 5:32:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعت والدة الطالبة الجامعية رؤى حمارشة التي توفيت يوم امس بفاجعة تدهور حافلة على طريق سلحوب نتج عنه وفاة 5 طالبات واصابة 35 آخرين .


وقالت والدتها عبر صفحتها على فيسبوك :" "انطفأت دهشة المطر ونشوة الشتاء" .. كانت ابنتي تعشقها ..جاء الموت لينتزعها من أحضاني وجرّدها من اسمها وهُويّتها وترك لي على جبينها جثة رقم ٣ .. لله ما أعطى ولله ما أخذ .. ابنتي في ذمة الرحمن (رؤى رائد طاهر فارس حمارشة) إلى رحمة الله يا فلذة كبدي .. يا عمر الورد أنت .. يا فراشة قلبي .. إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم اغفر لها وتقبّلها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك وألهمنا الصبر والسلوان"
وتم الصلاة على جثمانها بعد صلاة الظهر في مسجد التابعين بعد الجسور العشرة والدفن في مقبرة سحاب
انا لله وانا اليه راجعون

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