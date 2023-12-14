الرئيس الروسي: ما يحدث في غزة كارثة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ما يحدث في قطاع غزة كارثة ومن الضروري وضع أسس رئيسية للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
وأضاف بوتين أنه لا شيء غير اعتيادي في سلوك الأمم المتحدة بشأن الوضع في غزة إذ لا تستطيع الدول التوصل إلى توافق.
وأكد أن روسيا مستعدة لفتح مستشفى في قطاع غزة لكن إسرائيل لم تدعم ذلك بعد.
MENAFN14122023000208011052ID1107595001
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.