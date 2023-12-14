الرئيس الروسي: ما يحدث في غزة كارثة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ما يحدث في قطاع غزة كارثة ومن الضروري وضع أسس رئيسية للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.



وأضاف بوتين أنه لا شيء غير اعتيادي في سلوك الأمم المتحدة بشأن الوضع في غزة إذ لا تستطيع الدول التوصل إلى توافق.



وأكد أن روسيا مستعدة لفتح مستشفى في قطاع غزة لكن إسرائيل لم تدعم ذلك بعد.

