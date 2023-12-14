بيات يانس: من متدرّب زراعي إلى وزير في الحكومة الفدرالية السويسرية

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وفضّل البرلمان انتخاب يانس الذي يتمتع بالخبرة السياسية بدلا من منح الفرصة ليون بولت (39 عاما)، البرلماني الشابّ من كانتون غراوبوندن. وبعد ثلاث جولات من التصويت، فاز بالسباق رئيس حكومة كانتون بازل- المدينة، البالغ من العمر 59 عاما.

وحصل الوزير الجديد على 134 صوتا من أصل 245 بطاقة اقتراع صحيحة، في حين حصل دانييل يوزيتش من كانتون زيورخ، والذي لم يكن من بين المرشحين الذين اختارهم الحزب الاشتراكي، على 68 صوتا، أمّا يون بولت فقد حصل على 43 صوتاً.

وبهذه النتائج يصبح متوسط ​​عمر الحكومة الفدرالية من أعلى المستويات في تاريخ سويسرا. ففي الأول من يناير، سيرتفع معدل عمر الحكومة من 58 عامًا و3 أشهر إلى 60 عامًا وسبعة أشهر.

وتم الحفاظ على التوازن بين الجنسين في تشكيلة الحكومة. بينما طرأ تغيير في التمثيل اللغوي في التشكيلة الجديدة. ومع التمثيل المفرط للغات الفرنسية والإيطالية في الحكومة لمدة عام، سيكون هناك أربعة أشخاص يتحدثون اللغة الألمانية مقابل ثلاثة يتحدثون الفرنسية والإيطالية في التشكيلة الجديدة.

اختيار لوبي المزارعين والمزارعات

بعد أن انتخبه حزبه الاشتراكي لدخول سباق الترشح لعضوية الحكومة، أعلن بيات يانس بصوت يشوبه الحماس،: "لم أعتقد قط أنني سأكون في يوم من الأيام مرشحًا لشغل مقعد في الحكومة الفدرالية". اليوم، وصل الرجل المنحدر من عائلة تنتمي إلى الطبقة العاملة إلى أعلى منصب في مجال السياسة الفدرالية.

وقال يانس في خطابه أمام البرلمان بعد انتخابه: "أعد بأن أبذل قصارى جهدي، بكل طاقتي وقناعاتي". كما وعد الوزير الجديد بجعل رفاهية السكان، سواء "فقراء أو أغنياء، ضعفاء أو أقوياء، سويسريين أو مهاجرين"، أولويته المطلقة.

ويُعدّ انتخاب بيات يانس كوزير بمثابة دليل ملموس على نجاح الاندماج الاجتماعي وتوفير فرص عادلة في سويسرا. حيث ولد يانس في بازل عام 1964، ونشأ بين أمّ تعمل كبائعة، وأب صانع أقفال. بدأ الوزير الجديد حياته المهنية بالتدريب كمزارع، ثم كفني زراعي، قبل أن ينتقل إلى دراسة علوم البيئة في المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ (ETH).

>> استمع/ي إلى خطاب بيات يانس بعد انتخابه:

محتويات خارجية

ومن المؤكد أن حياة يانس المهنية كانت العامل الرئيسي في إقناع لوبي الفلاحين القوي تحت قبة البرلمان. ورغم هذه السيرة الذاتية تعيّن على يانس أن يثبت جدارته لشغل هذا المنصب خلال جلسات الاستماع، لأن مواقفه البيئية كانت قد أثارت استياء بعض المزارعين والمزارعات عندما كان عضواً في مجلس النواب بالبرلمان، حيث شغل عضوية لجنتيْ الاقتصاد والبيئة، وكان نشطًا بشكل خاصّ في قضايا البيئة والطاقة.

خبرة سياسية طويلة

سيكون بيات يانس أيضًا قادرًا على الاعتماد على خبرته السياسية القوية في حكم البلاد. وإن لم ينضمّ يانس إلى الحزب الاشتراكي سوى في سن الرابعة والثلاثين، إلاّ أنه سرعان ما صعد سلم السياسة السويسرية.

وبعد أن أصبح رئيسًا لمدينة بازل، تم انتخابه لعضوية الحكومة للكانتون. ثم انضم إلى البرلمان السويسري في عام 2010، حيث قضى تحت قبّته عشر سنوات قبل أن يتم انتخابه رئيساً لحكومة بازل في عام 2020. كما شغل يانس في الوقت ذاته منصب نائب رئيس الحزب الاشتراكي منذ عام 2015، ولمدة خمس سنوات.

يتمتع خليفة آلان بيرسيه بشخصية ودودة ومنفتحة، ويصف نفسه بأنه "باني الجسور". وهي سمة أعجبت بالتأكيد خصومه السياسيين في البرلمان، الذين رأوا فيه رجلاً مفاوضاً يميل للتسويات. هذا الرياضي، الذي لعب في فريق البرلمان لكرة القدم، وشارك في سباق التزلج للبرلمانيين، متزوج وأب لفتاتين مراهقتين تبلغان من العمر 16 و18 عامًا.

مدافع عن التصويت الإلكتروني

غالبًا ما يوصف بيات يانس، وهو مناصر لأوروبا ومدافع متحمس عن البيئة، بأنه ينتمي إلى الجناح اليساري من الحزب الاشتراكي. ومع ذلك، وفقاً لسماته السياسية التي رصدها موقع التصويت الذكي (smartvote)، فإنه يمثل تيار الوسط في الحزب الاشتراكي. وخلال شغله مقعداً في البرلمان، لم تنحرف مواقفه السياسية كثيراً عن هذا الخط، حيث صوّت مثل الحزب الاشتراكي في أكثر من 99% من الحالات، وفقاً للموقع ذاته.

لدى الوزير الجديد وعي كبير بقضايا السويسريات والسويسريين في الخارج. وقد شرح دواعي ذلك لسويس انفو (swissinfo) خلال حملته الانتخابية: "يعيش أخي في نيويورك، وزوجتي من أصل أمريكي". ولذلك فهو يعتقد أن "سويسرا الخامسة" يجب أن تكون قادرة على البقاء على تواصل مع الكنفدرالية عبر السماح بالتصويت الإلكتروني.

وأعلن بيات يانس أن إحدى أولوياته ستكون دفع الملف الأوروبي إلى الأمام. حيث صرّح بالقول:"أنا أمثّل مدينة بازل، التي تقع على الحدود بين ثلاث دول. لقد تعلّمت أننا نحلّ المشاكل مع جيراننا بسهولة أكبر من حلّها بدونهم”.

ترجمة: مي المهدي

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