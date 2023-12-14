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التعليم تعلن تفاصيل المشروعات البحثية للفصل الدراسى الأول بصفوف النقل

12/14/2023 4:29:20 AM
(MENAFN- Youm7) حددت المديريات التعليمية ، تفاصيل المشروعات البحثية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لصفوف النقل، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2022 الخاص بنظام التقييم لصفوف النقل من
نظام التقييم و احتساب الدرجات للصفوف من السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام.



أكدت المديريات التعليمية، أنه وفقاً للقرار الوزاري بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس من الحلقة الابتدائية يعتمد نظام التقييم الدراسة والتقييم علي قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة و يدرس الطلاب في الصفوف الرابع و الخامس والسادس من الحلقة الابتدائية اثني عشر مقرراً بالإضافة إلي أنشطة التوكاتسو لذلك يتم استثناء الصف السادس من الموضوعات البحثية.





وأعلنت المديريات موضوعات الأبحاث من خلال القائمة التالية :



المرحلة الإعدادية

- مشروع الطاقة الشمسية بأسوان.



- المشروعات القومية تغير خارطة مصر التنموية.



- المشروعات القومية ودورها في معالجة مشكلة البطالة.



- استراتيجية تنمية سيناء ( أرض الفيروز ).



- إنجازات الدولة المصرية في مدينة العلمين الجديدة مشروعات الطاقة النظيفة.



- مشروع عملاق الغاز المصري ( حقل ظهر ).



- العاصمة الادارية الجديدة - معالمها و اهم مشروعاتها.



- كوبري تحيا مصر والممشي السياحي.



- مشروع الاستزراع السمكي من المشروعات الاقتصادية ودورها في سد الفجوة الغذائية.



- المشروعات القومية وأثرها على الاقتصاد المصري.



- التغيرات المناخية و اثرها علي البيئة.



- المشروعات القومية وتأثيرها الاجتماعي و الاقتصادي علي مصر.



- مشروع مدينة الاثاث بدمياط من محلية الي عالمية.



- محور ديروط الحر.




المرحلة الثانوية

- مشروع مدينة أسوان الجديدة.



- مشروع محور كلابش فوق النيل.



- نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.

- التحديات التي واجهت الدولة المصرية للنهوض بها و طرق مواجهتها.



- مشروع المليون و نصف فدان - مجتمعات مستدامة.



-أهمية التنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.



- الأهمية الاقتصادية لمشروع الضبعة الجديدة.



- المشروعات المائية ( قناطر أسيوط الجديدة ) مبادرة حياة كريمة في محافظات مصر.



- المشروع القومي للطرق و بناء مجتمعات عمرانية جديدة.



-الأهمية الاجتماعية على المجتمع من خلال مشروعات الإسكان الجديدة.



- مشروع الاستزراع السمكي من المشروعات الاقتصادية و دورها في سد الفجوة الغذائية.



- الأهمية الاقتصادية لمشروع تنمية المثلث الذهبي بصعيد مصر.



- مشروع الصوب الزراعية و أثرها في التنمية مع ضرورة ربط الموضوعات السابقة بالمواد الدراسية.



خطوات تنفيذ المشروعات البحثية



- يتم اختيار موضوع البحث لكل مجموعه من تلك القائمة بمعرفة المعلم " رائد الفصل " بالتعاون مع معلم المادة علي ان تكون الخطوات كالتالي :



- يقسم طلاب الفصل الواحد الى مجموعات لا تقل المجموعة عن ثلاثة طلاب و لا تزيد علي خمسة طلاب و تتم جمع الاعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون.



- يقوم المعلم رائد الفصل بمناقشة الطلاب و التعرف علي مدي التعاون بين أعضاء المجموعه و توزيع المهام عليهم والمصادر التي تمت الاستعانة بها والتحديات التي واجهتهم و كيف امكنهم التغلب عليها.



- تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسي يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي بأسبوعين و البحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين.



- يشترط للنجاح في المشروع البحثي الحصول علي 50%علي الأقل من الدرجة المخصصة له علي ألا تحسب حالة عدم تحقيق المستوي المطلوب
من المجموعة يتم إعادة البحث مرة اخري و درجاته
ضمن المجموع الكلي و في تقديمة اثناء فترة امتحانات الدور الثاني .



- يتم إعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث لكل صف دراسي واثابة المجموعات المشاركة بها و إخطار الإدارة التعليمية بها لأجراء تصفيات على مستوي الإدارة والتصعيد علي مستوي المديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولي المادة الخامسة : يضاف لأخطار نجاح الطالب بند تقييم الجوانب الشخصية والسلوكية نقاط تميز ، نقاط تحتاج دعم



و يتم التقييم من خلال رأي كل من : ( المعلم رائد الفصل ، و اعضاء اتحاد طلاب الفصل ، و أولياء الأمور ) و كذا يضاف بند لتقييم الميول والاتجاهات من خلال رائد الفصل.
















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