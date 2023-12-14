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أماكن صرف السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.. التفاصيل

12/14/2023 4:29:20 AM
(MENAFN- Youm7) تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السكر الحر على بطاقات التموين لليوم الرابع بسعر 27 جنيها للكيلو ، لتلبية احتياجات المواطنين من سلعة السكر ،حيث تتيح الوزارة السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ومن خلال بقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي ويتم الصرف بمعدل كيلو سكر إضافة للبطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل و2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر، بجانب استمرار صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو للمستفيدين من الدعم.



وعلى جانب آخر تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، معدلات ضخ السكر الحر بالمنافذ يوميا كذلك التنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لأى مخالفات، كما يقوم جهاز حماية المستهلك بشن حملات مفاجأة على المحلات التجارية ومخازن شركات التعبئة للتأكد من عدم احتكار السلع.












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