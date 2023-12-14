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مشاجرة بين بوسى وطليقها تنتهى فى قسم الشرطة.. القصة كاملة

12/14/2023 4:29:20 AM
(MENAFN- Youm7) مشاجرة بين الفنانة بوسي وطليقته هشام ربيع، داخل أحد الفنادق بمنطقة التجمع الأول، انتهت داخل أقسام الشرطة، اليوم السابع يرصد فى النقاط التالية القصة من بداياتها لنهايتها.



-الفنانة بوسي اتهمت طليقها بالتعدى عليها داخل أحد الفنادق، ما تسبب فى التشاجر معه، فيما اتهمها طليقها بسرقة بعض الدولارات والتعدى عليه.



الفنانة بوسى وطليقته حررا كلا منهما محضرا ضد الآخر فى قسم شرطة التجمع الأول.



- بعد تفريغ كاميرات المراقبة أتضح وجود مشاجرة بين الطرفين.



- قبل قرار حجزهما قرر الطرفان التنازل وإثبات التصالح في محضر رسمي.



- تم انتهاء الواقعة بين الطرفين وانصرافهما من قسم الشرطة.














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