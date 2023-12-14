27 شهيدا فى قصف إسرائيلى على منازل فى رفح وخان يونس

MENAFN - Youm7) استشهد 27 مواطنًا فلسطينيًا على الأقل، اليوم الخميس، فى قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلى على منازل فى مدينة رفح، جنوب قطاع غزة .

وقالت مصادر طبية بالقطاع إن طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات مكثفة على مناطق واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة، وتحديدا على مدينتي خان يونس ورفح، حيث استشهد 27 شخصًا على الأقل في قصف لمنزلي عائلتي عاشور وأبو ضباع في رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال حيي الدرج والتفاح شرق مدينة غزة، وبلدة جباليا في شمال القطاع.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 18608 شهداء، وقرابة 51 ألف مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.



وفى وقت سابق، استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 10 آخرون، الليلة، في قصف بطائرة إسرائيلية المسيّرة على الحي الشرقي في جنين، مع تواصل العدوان على المدينة ومخيمها منذ فجر أمس الثلاثاء.



وأفادت مصادر أمنية وطبية باستشهاد المواطنين أحمد جمال أبو زينة (27 عاما) والطفل بشار هيثم أبو زيد، وإصابة 10 آخرين، منهم اثنان بجروح خطيرة، في قصف من طائرة مسيّرة استهدف مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من المدينة، ليرتفع عدد شهداء العدوان إلى 10.

وقالت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا إن شهيدين و5 مصابين وصلوا إلى المستشفى بينهم مصاب بجروح خطيرة، بينما قالت مصادر في مستشفى الرازي إن 5 إصابات بينها اثنتان وصفت بالخطيرة، وصلت إلى المستشفى.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها عملت على نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفيات.

كما أطلقت قوات الاحتلال عدة قذائف "أنيرجا" تجاه عدد من المنازل في الحي.

وأفاد المواطن الفلسطيني كفاح أبو سرور بأن قوات الاحتلال حاصرت منزله وعدة منازل محيطة، وطالبته وزوجته وأطفاله بالخروج من المنزل، قبل أن تطلق قذيفة "أنيرجا" ووابلا من الرصاص على المنزل لتلحق به أضرارا جسيمة.

وأطلقت قوات الاحتلال أكثر من 5 قذائف تجاه المنازل التي تحاصرها، وطالبت المواطنين الفلسطينيين بالخروج من منازلهم، واستجوبتهم ميدانيا.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في الحي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة لمدينة جنين ومخيمها، وفجرت منزلا في حارة الدمج بالمخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان، وقصفت صالون حلاقة بقذيفة "أنيرجا"، ما أدى إلى تدميره واحتراقه بالكامل.

كما استُشهد الشاب قسام باسم زيدان (29 عاما) من مدينة جنين، عقب إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه قناص إسرائيلي.

وذكرت مصادر في جنين أن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت منزلا في المخيم، كما اقتحم جنود الاحتلال عددا من مساجد المخيم، واستخدموا مكبرات صوت المساجد للغناء، في خطوة استفزازية، مشيرة إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، كما قام الأهالي بالتكبير في مكبرات الصوت في عدد من المساجد، ردًا على هذه الأعمال الاستفزازية والعربدة من جنود الاحتلال.







