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حركة فتح: لن نتمسك باتفاقيات لا يلتزم بها أحد أطرافها

12/14/2023 4:29:18 AM
(MENAFN- Youm7) قال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح إن الحركة لن تتمسك باتفاقيات لا يلتزم بها أحد أطرافها، فى إشارة إلى عدم التزام الاحتلال الإسرائيلى بجميع الاتفاقيات المبرمة مع منظمة التحرير الفلسطينية، مشددا على أن الأولويات هى إيقاف نزيف الدماء فى غزة والضفة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وشن طيران الاحتلال غارات على جباليا والدرج ‏والزيتون والشجاعية، وأطلقت الفصائل الفلسطينية رشقة صاروخية تجاه مستوطنة كيسوفيم.







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