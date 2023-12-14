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الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26 تتوجه إلى العريش لمساعدة متضررى غزة

12/14/2023 4:29:18 AM
(MENAFN- Youm7) ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26، غادرت مطار الملك خالد الدولى بالرياض، اليوم الخميس، متجهة إلى مطار العريش الدولى - والتى يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة - تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وأفادت الوكالة بأن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت مواد طبية وإيوائية تزن 24 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.









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