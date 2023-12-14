الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26 تتوجه إلى العريش لمساعدة متضررى غزة

(MENAFN
- Youm7) ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26، غادرت مطار الملك خالد الدولى بالرياض، اليوم الخميس، متجهة إلى مطار العريش الدولى - والتى يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة - تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
وأفادت الوكالة بأن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت مواد طبية وإيوائية تزن 24 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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