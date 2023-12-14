الرئيس الصومالى: إعفاء البلاد من ديونها الخارجية البالغة 4.5 مليار دولار

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس الصومال حسن شيخ محمود، إعفاء بلاده من الديون الخارجية البالغة 4.5 مليار دولار بعد 11 عاما من عملية تخفيف عبء الديون، مما يمنح الصومال فرصة كبيرة للتعامل مع العالم، مشيرا إلى أنه تم الاعتراف بالمؤسسات المالية والبنوك في البلاد، واصفا هذا النجاح بالفرصة العظيمة.

وأعرب الرئيس الصومالي، خلال لقاءه مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الخميس، عن شكره وتقديره لهم على دورهم فى تحقيق النصر التاريخي للصومال في برنامج إعفاء الديون كما ناقش الجانبان مواصلة دعم الحكومة الصومالية لتحقيق أهدافها الاقتصادية وتحسين المؤسسات المالية وزيادة الدخل والاستثمار الدولي.

وأشاد الرئيس الصومالي بالحكومات السابقة التي بذلت جهودا كبيرة للوصول إلى هذا النجاح.



