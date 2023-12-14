الأقباط السريان الأرثوذكس يبدأون صوم الميلاد غدا الجمعة لمدة 10 أيام

(MENAFN
- Youm7) يبدأ الأقباط السريان الأرثوذكس صوم الميلاد غدا الجمعة 15 ديسمبر، لمدة 10 أيام تنتهى فى عيد الميلاد المجيد فى 25 ديسمبر وفقًا للتقويم الغربى.
وتبلغ مدة الصوم في كنيسة الروم الأرثوذكس تبلغ مدة الصوم بها 40 يوماً، بداية من الخامس عشر من شهر نوفمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، ويكون الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.
واختصرت كنيسة الروم الكاثوليك، مدة الصوم وجعلت مدته 15 يوماً، بدءاً من العاشر من شهر ديسمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.
واختصرت كنيسة السريان الأرثوذكس، مدة الصوم وجعلت مدته 25 يوماً، بدءاً من الأول من شهر ديسمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، ويكون الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.
وحافظت الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية على مدة الصوم الأربعين يوماً بداية من السادس والعشرين من نوفمبر حتى الخامس من يناير الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى السادس من شهر يناير.
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