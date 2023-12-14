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محافظ الجيزة يكلف بسرعة إنجاز مشروعات الرصف ومتابعة جودة الأعمال

12/14/2023 4:29:14 AM
(MENAFN- Youm7) تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عدداً من القطاعات بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية ومركز أوسيم لمتابعه أعمال التطوير الجارية ونسب التنفيذ بالتوازي مع المشروعات التي تشهدها تلك القطاعات من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة البراجيل و محور 26 يوليو الجديد وبدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق والذي يخدم مناطق السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية وشارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى جامعة القاهرة.



تابع محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة وتطوير شوارع البوهي والمحطة والصناديلي والوحدة موجها رئيس حي إمبابة برفع كفاءة أعمدة الإنارة ومتابعه أعمال تحسين حالة النظافة من رفع المخلفات والتجريد على مدار اليوم للحفاظ على الشكل الحضاري للطرق.



وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالانتهاء من الشوارع المدرجة في أعمال التطوير والرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات والتأكيد على مسئولي الشركة المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وسرعة إنهاء الأعمال وفقا للخطة الزمنية.



وتفقد محافظ الجيزة المنطقة الكائنة بجوار مطلع الطريق الدائري بالبراجيل والتي تشهد أعمال انشاء توسعات محور 26 يوليو، حيث تم الانتهاء من رفع الكمر المعدني المار أعلى الطريق الدائري وجاري استكمال الأعمال الإنشائية للمشروع والذي سيحقق طفرة مرورية كبيرة بمنظومة الطرق.



وكلف محافظ الجيزة رئيس المركز بالتعاون مع الشركات المنفذة وإزالة أي معوقات، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة وتطوير الطرق الكائنة اسفل تلك المحاور لتتكامل أعمال التطوير.



وأشار اللواء أحمد راشد إلى حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية.



رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد ورئيس جهاز السرفيس ورؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية ومركز أوسيم.












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