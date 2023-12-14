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وزير العمل: لدينا رؤية وطنية لاستشراف مُستقبل الوظائف باستراتيجية وطنية للتشغيل

12/14/2023 4:29:14 AM
(MENAFN- Youm7) شارك حسن شحاتة وزير العمل في أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل، المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية ،و تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات،خلال الفترة من 13 إلى 14 من شهر ديسمبر الجاري، بحضور أكثر من 2000 مشارك من 40 دولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية وممثلين من الأوساط الأكاديمية،بهدف توفير منصة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في سوق العمل، من خلال 40 جلسة نقاش متنوعة تضم 150 متحدثا، للخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة تحديات أسواق العمل ووضع حلول مشتركة عالميا.
وبحسب بيان صحفي اليوم الخميس اختتم المؤتمر فعاليات اليوم الأول مساء أمس الأربعاء بعد عدة جلسات شهدت مناقشات موسعة حول مستقبل وتحديات التشغيل في ظل تنامي دور التكنولوجيا وخصوصا الذكاء الاصطناعي مما يساهم في تغيير خريطة وهيكل سوق العمل.

وقال الوزير شحاتة في مداخلة إفتتاحية له في المائدة المستديرة أن هذا المؤتمر الدولي يأتي وسط تحديات غير مسبوقة يشهدها عالم العمل حول العالم ،وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل المُشترك ،لمواجهة تلك التحديات..وأوضح أن جمهورية مصر العربية حريصة دائما على مُساندة ،ودعم كل عمل عربي أو دولي مُشترك في كل المجالات ،من أجل الحياة الكريمة لكافة المواطنين في كافة أرجاء المعمورة ،وتحقيق السلام الإجتماعي والإستقرار لكل أبناء البشرية،كما أن هناك إستراتيجية تعتمد عليها وزارة العمل في مصر مع كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والعرب والدوليين ،قائمة على بروتوكولات التعاون ،وتبادل الخبرات ،والتنسيق في كل ما يخص ملف العمل .
وأشار إلى أن الهدف من تغيير إسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل" ،تأكيد التعاون وتوسيع دائرة الحوار الإجتماعي مع طرفي العملية الإنتاجية "صاحب العمل والعامل "بتوزان وعدالة ،من خلال حوار مجتمعي في كل الملفات المُشتركة قائم على ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات ..كذلك الحرص على التواصل والتعاون مع المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل ،من خلال شراكات معها بشأن تعزيز علاقات العمل ،وصناعة بيئة عمل لائقة..وهذا التعاون بالفعل له مردود إيجابي على ملف العمل من كافة محاوره ..
وضرب الوزير حسن شحاتة نموذجا عن التعاون مع الشركاء بأن وزارة العمل المصرية على تواصل مستمر مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية،وكان أخر ثمار هذا التعاون توقيع اتفاقية للفحص المِهني بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة فى سوق العمل بالمملكة..وهو ما يُؤكد الحرص على أن نُقدم مصر لسوق العمل العربي والدولي عمالة ماهرة ومُدربة طبقاً لإحتياجات سوق العمل في كل بلد على حِده،وهو الملف الذي يحظى بإهتمام ومتابعة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بأهمية ربط التدريب المهني والتعليم بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج في إطار إستراتيجية وطنية للتشغيل.
وقال الوزير إن سوق العمل العالمي الحالي يشهد مُتغيرات كبيرة،وهو ما يتطلب أن يكون هذا المؤتمر الدولي منصة لتطوير حلول مُبتكرة للتحديات الراهنة ،وتطوير قوانين وتشريعات ومعايير العمل ،وسياسات وبرامج القوى العاملة وطُرق العمل المُستقبلية طبقاً لتلك المُتغيرات، خاصة التغلب على فجوات المهارات العالمية والتي أبرزها الذكاء الإصطناعي ،والتحولات التكنولوجية..
وجاء في كلمة الوزير أيضا إن وزارة العمل في مصر تعمل على هذا الملف على قدم وساق ،من خلال رؤية وطنية علمية لإستشراف مُستقبل الوظائف ،من خلال خطة وإستراتيجية وطنية للتشغيل ،لفهم سوق العمل وطرق التعامل معه ..كما تعمل على تمكين المرأة إقتصادياً ،والتطوير في ملف التدريب المهني للشباب من الجنسين ،على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،وتطوير مناهجه، والنهوض بمنظومة قياس مستوى المهارة طبقاً للمعايير الدولية، بالتعاون مع كافة الشركاء، خاصة القطاع الخاص الذي نعتبره قاطرة التنمية..
وأكد الوزير أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تأهيل الشباب لسوق العمل الجديد ،وحماية العمالة غير المنتظمة ،ورعاية عمالنا في الخارج ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،والتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج من خلال حوار إجتماعي مستمر لصياغة برامج وأسس نواجه بها التحديات الراهنة والمُتغيرات الطارئة ،خارطة طريق لوزارة العمل ،نعمل بها بإهتمام كبير ،كما أكد في هذا السياق على إستمرار التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل عالم عمل تتوفر فيه البيئة اللائقة والحماية الإجتماعية الكاملة للجميع .

المؤتمر الدولي لسوق العمل








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