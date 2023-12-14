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الكرملين يتوقع نوبات غضب معادية لروسيا بين الغرب خلال الحملة الانتخابية

12/14/2023 4:29:10 AM
(MENAFN- Youm7) قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، اليوم الخميس، إن "نوبات غضب معادية لروسيا" من المرجح أن تسيطر على الغرب خلال السباق الرئاسى فى روسيا، وذلك لأنهم لا يدركون مدى تماسك الشعب الروسى.

وأضاف بيسكوف -فى تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية- "من الواضح أن نوبات الغضب" المعادية لروسيا ستستمر. وخلال هذه النوبات المعادية للروس، ستكون الحملة الانتخابية بالتأكيد الهدف الرئيسى. إنهم يكافحون من أجل فهم مستوى الاندماج في المجتمع، ومستوى الدعم الشعبى للرئيس حتى قبل بدء الحملة الانتخابية".

وأشار بيسكوف إلى عدد كبير من رسائل الدعم للرئيس الروسى، والتى تم إرسالها لجلسة الأسئلة والأجوبة على الخط المباشر.

ومضى قائلا"هناك (في الغرب) من المستحيل أن يفهموا هذا. وعلاوة على ذلك، فإن الحرب الهجينة ضدنا لا تزال مستمرة. وفي هذه الظروف، لا يمكن للحملة الانتخابية إلا أن تكون هدفا للهجمات. ومن ناحية أخرى، اكتسبنا بعض الحصانة ضد مثل هذه الهجمات".








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