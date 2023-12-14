استخبارات أمريكا: نصف ذخائر إسرائيل المستخدمة فى غزة غير موجهة لأهداف محددة

MENAFN - Youm7) كشف تقييم استخباراتى أمريكى أن حوالى نصف ذخائر جو- أرض التي استخدمتها إسرائيل فى حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر كانت غير موجهة، وإنما كانت ما يعرف باسم القنابل الغبية.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن"، فإن التقييم، الذى جمعه مكتب مدير الاستخبارات الأمريكية وتحدث عنه ثلاثة مصادر لسى إن إن، قال إن ما بين 40 إلى 50% من إجمالي 29 ألف من الذخائر جو- أرض، التي استخدمتها إسرائيل

كانت غير موجهة، بينما كان الباقى منها موجه بشكل دقيق.

وأوضحت الشبكة أن الذخائر غير الموجهة عادة ما تكون أقل دقة، ويمكن أن تمثل تهديدا أكبر للمدنيين، خاصة فى منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة.

وربما يكون معدل استخدام إسرائيل للقنابل الغبية من العوامل المساهمة فى ارتفاع عدد القتلى المدنيين.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال يوم الثلاثاء إن إسرائيل انخرطت فى قصف دون تمييز فى غزة.



وطلبا للتعليق على التقييم الاستخباراتى الأمريكي، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي نير دينار إنهم لا يعلقون على نوع الذخائر المستخدمة.

بينما قالت متحدثة إسرائيلية أخرى يوم الأربعاء إنهم "يكرسون مواردهم لتقليل الضرر بالمدنيين الذين يتم استخدامهم كدروع بشرية"، على حد زعمها. إلا أن الخبراء قالوا لسى إن إن إنه لو كانت إسرائيل تستخدم الذخائر غير الموجهة بالمعدل الذى تعتقده الولايات المتحدة، فإن هذا يقوض مزاعم تل أبيب بأنها تحاول تقليل الخسائر بين المدنيين.

وقال بريان كاستنر،

الضابط السابق والذى يعمل حاليا مستشار للأزمات بمنظم العفو الدولية فيما يتعلق بالأسلحة والعمليات العسكرية، إنه مندهش للغاية ويشعر بقلق شديد. وقال إنه من السوء بما يكفى استخدام الأسلحة عندما تضرب أهدافها بدقة، مضيفا أن هناك ضرر كبير بالمدنيين لو لم تكن بهذه لدقة، وإذا لم تتمكن حتى من الاعتراف بشكوك بأن السلاح يصل إلى حيث الموضع الذى تقصده القوات الإسرائيلية.











