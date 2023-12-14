بركان أوبيناس فى بيرو يسجل أكبر نشاط له والسلطات تعلن التأهب

MENAFN - Youm7) أعلنت السلطات البيروفية التأهب بعد تسجيل بركان أوبيناس ، في منطقة موكيجوا ، أكبر نشاط له في البلاد، حيث يسجل انبعاثات جديدة من الغبار والرماد تصل إلى 1000 متر كحد أقصى فوق قمة البركان، حسبما قالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية.

وأطلقت السلطات المحلية تحذيران من أن بركان أوبيناس في منطقة موكيجوا، وهو أكبر نشاط في البلاد، يسجل انبعاثات جديدة من الغبار بارتفاع يصل إلى 1000 متر كحد أقصى فوق قمة البركان.

وفقًا للمعهد الجيوفيزيائي في بيرو (IGP)، يتم إطلاق هذه الانبعاثات "على جميع المستويات وبارتفاع أقصى يصل إلى 1.000 متر فوق قمة البركان، وهي متفرقة بسبب الرياح في القطاعات الشمالية والشمالية من البركان، في اتجاه التوزيع، من دي سان خوان دي تاروكاني (منطقة أريكويبا) ومراكز السكان في القطاعات المختلفة".

وبنفس الطريقة، يحرص IGP على الحفاظ على مستوى التنبيه في حالة تأهب، كما يتم الحفاظ على نظام اليقظة نشطًا.

وتم تثبيت كاميرات المراقبة بالفيديو على البركان، كما هو الحال مع أجهزة القياس التي تتوافق مع المسح الجغرافي الأحمر لرصد البركان، ويتم تحديد الانبعاثات الفعلية لبركان اوبيناس ، وفقًا لتصريحات من السلطات البروفية.











