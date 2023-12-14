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أمين عام الأمم المتحدة: قضايا تحول الطاقة أولوية

12/14/2023 4:29:10 AM
(MENAFN- Youm7) قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،
"إن مؤتمر COP28 الذي عقد الأيام الماضية أعطى أولوية لقضايا تحول الطاقة ومستقبل الوقود الأحفوري، وأكد التقييم العالمي بوضوح ضرورة الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة، الأمر الذي يتطلب تخفيضات جذرية في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية في هذا العقد".

وأضاف جوتيريش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" في دبى، عقد في لحظة حاسمة لحل أزمة المناخ، وهي لحظة تتطلب أقصى قدر من الطموح في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والعدالة المناخية".

وأوضح، أنه بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة، تعترف النتائج بالحاجة إلى التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري بعد سنوات عديدة تم فيها حظر مناقشة هذه القضية.

وأضاف جوتيريش، "يخبرنا العلم أن الحد من الاحتباس الحراري العالمي بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة سيكون مستحيلا دون التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري ضمن إطار زمني يتوافق مع هذا الحد. وقد اعترف بذلك تحالف متزايد ومتنوع من الدول".

وتابع، "بالنسبة لأولئك الذين عارضوا الإشارة الواضحة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في نص مؤتمر الأطراف ال(28)، أود أن أقول إن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري أمر لا مفر منه سواء شاءوا ذلك أم لا. دعونا نأمل أن لا يأتي بعد فوات الأوان".

وأكد جوتيريش أنه "لابد أن ينتهي عصر الوقود الأحفوري، ولابد أن ينتهي بتحقيق العدالة والإنصاف".









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