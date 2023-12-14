القرار يعلن اليوم.. توقعات بإبقاء بنك إنجلترا على معدل الفائدة دون تغيير

MENAFN - Youm7) قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إنه من المتوقع أن يبقى بنك إنجلترا على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي بعد 14 زيادة متعاقبة.





وأوضحت الهيئة أن معدل الفائدة الذى تضعه لجنة السياسة النقدية يقف حاليا عند 5.25%،

وهو أعلى معدل منذ محو 15 عاما. ومن المتوقع أن يصدر القرار القادم بشكل عدل الفائدة خلال الساعات القادمة.







وقالت "بى بى سى" إن الإبقاء على الفائدة مرة أخرى ربما يجلب ارتياحا لأصحاب المنازل الذين شهدوا ارتفاعا فى الرهن العقارى، إلا أن المدخرين لن يشهدوا دفعة على الأرجح.







وذهبت التقرير إلى القول بأن النظرية هي أن رفع معدلات الفائدة يجعل اقتراض الأموال باهظا بشكل أكبر، بما يعنى أن الناس سيكون لديها أموال اقل لتنفيها، بما يقلل الطلب والتضخم.







وارتفعت معدلات الفائدة 14 مرة متتالية منذ ديسمبر 2021، فى الوقت الذى حاول فيها البنك المركزى لإنجلترا تقليل التضخم إلى الهدف المنشود عند 2%.





وارتفعت الأسعار بنسبة 4.6% هذا العام حتى أكتوبر، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية. وكان هذا أبطأ من الزيادة فى شهر سابق، وتراجعا عن الذروة التي بلغت 11.1% فى أكتوبر 2022.







وعلى الرغم من أنه لا يزال أعلى كمرتين من هدف البنك، إلا ان التراجع قد أثر على القرار بوقف رفع معدل الفائدة. وكان القرار السابق محل انقسام حيث جاء بتأييد ستة من أعضاء اللجنة الذين صوتوا لعدم إحداث تغيير.







وسيواصل صناع القرار مراقبة معدل التضخم الأساسى، وهو الإجراء الذى يستبعد عوامل التقلب مثل الغذاء والطاقة. وقالت "بى بى سى" إنه يبدو أن فرص أن تتراجع المعدلات مجددا مرة أخرى تبدو ضئيلة قبل الصيف المقبل.







