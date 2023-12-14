الزمالك يتفوق على المصري البورسعيدى فى القيمة التسويقية.. إنفو جراف

MENAFN - Youm7) يواجه فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الخميس، نظيره المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة دورىnile.

الزمالك يتفوق على المصرى فى القيمة التسويقية



تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للمصرى البورسعيدى 9.48 مليون يورو.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم تحت القيادة الفنى لمدربه معتمد جمال، باحثاً عن مواصلة الانتصارات والعروض القوية، ويغيب عن الزمالك، مصطفى شلبى وحسام عبد المجيد للإصابة، ومحمد حسام بيسو، حاتم سكر، أحمد زكى لأسباب فنية، بينما يستمر غياب الثلاثى أحمد فتوح، محمد صبحى ومصطفى الزنارى مالم يتم حسم مصيرهم من جانب إدارة النادى والجهاز الفنى للفريق بالعفو عنهم وعودتهم للمشاركة، بالإضافة إلى محمود حمدى الونش العائد من الإصابة حيث فضل الجهاز الفنى عودته للمشاركة تدريجياً على أن تكون فى الوقت المناسب.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع محمود علاء،عمر جابر، حمزة المثلوثى، محمد عبدالشافى، وفيما يخص خط الوسط من المتوقع أن يعتمد على نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا وإبراهيما نداى، على أن يقود الهجوم سيف الجزيرى، وأحمد مصطفى زيزو بالإضافة إلى شيكابالا.

على الجانب الآخر، حذر على ماهر لاعبى المصرى من حالة الانتعاشة الكروية التى يعيشها فريق الزمالك فى الفترة الأخيرة تحت القيادة الفنية لمعتمد جمال مدرب الفريق الأبيض، خاصة بعدما حقق الزمالك العلامة الكاملة بـ3 انتصارات فى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى فوزه الأخير بالدورى على مودرن فيوتشر بثنائية نظيفة.

ومن المتوقع أن يبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد فى حراسة المرمى، كريم العراقى - أحمد منصور – باهر المحمدى - عمرو سعداوى، خط الوسط: محمود حمادة – إيزى إيميكا - محمد الشامى - إلياس الجلاصى - غيلاس قناوى، الهجوم: فخرالدين يوسف.



