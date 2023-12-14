Thursday, 14 December 2023 01:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شوبير: إيشو الزمالك يمتلك عرضا أمريكيا.. والمجلس يبحث تجديد تعاقده

12/14/2023 4:29:08 AM
(MENAFN- Youm7) كشف الإعلامي أحمد شوبيرعن وحود عرض أمريكي للاعب الزمالك أحمد عبد الرحمن إيشو للرحيل خلال الفترة المقبلة ، ولكن هناك محاولات من مجلس إدارة النادي لتجديد عقد اللاعب.

تابع شوبير في تصريحات إذاعية على راديو أون سبورت إف إم " إيشو" يرغب في الرحيل للإحتراف، ولكن هناك محاولات لتجديد التعاقد.

أضاف شوبير أن مصطفى شلبي لاعب الزمالك يؤدي تدريباته العلاجية خارج النادي" للاستعداد للعودة خلال الفترة المقبلة.

يواجه فريق
الزمالك
فى السابعة مساء اليوم الخميس، نظيره المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة دورى
nile.








MENAFN14122023000132011024ID1107594454

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث