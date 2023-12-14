شوبير: إيشو الزمالك يمتلك عرضا أمريكيا.. والمجلس يبحث تجديد تعاقده

(MENAFN
- Youm7) كشف الإعلامي أحمد شوبيرعن وحود عرض أمريكي للاعب الزمالك أحمد عبد الرحمن إيشو للرحيل خلال الفترة المقبلة ، ولكن هناك محاولات من مجلس إدارة النادي لتجديد عقد اللاعب.
تابع شوبير في تصريحات إذاعية على راديو أون سبورت إف إم " إيشو" يرغب في الرحيل للإحتراف، ولكن هناك محاولات لتجديد التعاقد.
أضاف شوبير أن مصطفى شلبي لاعب الزمالك يؤدي تدريباته العلاجية خارج النادي" للاستعداد للعودة خلال الفترة المقبلة.
يواجه فريق
الزمالك
فى السابعة مساء اليوم الخميس، نظيره المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة دورى
nile.
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