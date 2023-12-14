شوبير: إيشو الزمالك يمتلك عرضا أمريكيا.. والمجلس يبحث تجديد تعاقده

MENAFN - Youm7) كشف الإعلامي أحمد شوبيرعن وحود عرض أمريكي للاعب الزمالك أحمد عبد الرحمن إيشو للرحيل خلال الفترة المقبلة ، ولكن هناك محاولات من مجلس إدارة النادي لتجديد عقد اللاعب.

تابع شوبير في تصريحات إذاعية على راديو أون سبورت إف إم " إيشو" يرغب في الرحيل للإحتراف، ولكن هناك محاولات لتجديد التعاقد.

أضاف شوبير أن مصطفى شلبي لاعب الزمالك يؤدي تدريباته العلاجية خارج النادي" للاستعداد للعودة خلال الفترة المقبلة.

يواجه فريق

الزمالك

فى السابعة مساء اليوم الخميس، نظيره المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة دورى

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