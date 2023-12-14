جلسات تحفيزية من كبار الأهلى قبل موقعة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

MENAFN - Youm7) يحرص اللاعبين الكبار في صفوف الأهلي على عقد جلسات تحفيزية متواصلة مع باقي اللاعبين، من أجل تحفيزهم على تقديم مستويات قوية أمام اتحاد جدة في المباراة التي تجمعهما غدا الجمعة في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وتعاهد لاعبو الأهلي على تقديم أفضل مستوى فني وبدني خلال مباراة اتحاد جدة وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباريات الماضية، خاصة التركيز وإنهاء الهجمة بشكل صحيح وضرورة بذل الجهد واللعب بروح قتالية لمصالحة جماهير الأهلي الغاضبة من سوء النتائج.

وحرص أكثر من لاعب من أصحاب الخبرة مثل محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمود كهربا وأفشة وحسين الشحات على عقد جلسات مع باقي اللاعبين من أجل تحفيزهم على ضرورة تقديم مستوى قوي يليق باسم بطل افريقيا وتاريخ مشاركاته في مونديال الأندية، وتصحيح المسار بعدما شهد تراجعا كبيرا في النتائج والأداء بالفترة الماضية.

رغم مشاركة محمود متولي مدافع

الأهلي

في تدريبات فريقه الجماعية مؤخراً إلا أنه سيظل خارج حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر بشكل مؤقت لحين المشاركة فترة طويلة في التدريبات الجماعية حتى لا تتجدد إصابته في العضلة الأمامية التي عانى منها اللاعب طويلاً خلال الفترة الماضية.

وشارك محمود متولي في مران الأهلي الجماعيأول أمس ، الأثنين، بالقاهرة قبل سفر بعثة الفريق للسعودية للمشاركة في مونديال الأندية بعد التعافي من الإصابة التي حرمته من مباريات وتدريبات الفريق الماضية بسبب إصابته في العضلة الأمامية بالقدمين اليُمنى واليُسرى وخاض برنامج تأهيلي طوال الفترة الماضية.

ورغم مشاركة متولي في التدريبات الجماعية إلا أنه سيظل خارج حسابات الجهاز الفني ولن يكون جاهز للمشاركة في السوبر المصري يومي 22 و25 ديسمبر الجاري بالأمارات حال إحتياج الجهاز الفني له خوفاً من تجدد الإصابة.