Thursday, 14 December 2023 01:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جلسات تحفيزية من كبار الأهلى قبل موقعة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

12/14/2023 4:29:08 AM
(MENAFN- Youm7) يحرص اللاعبين الكبار في صفوف الأهلي على عقد جلسات تحفيزية متواصلة مع باقي اللاعبين، من أجل تحفيزهم على تقديم مستويات قوية أمام اتحاد جدة في المباراة التي تجمعهما غدا الجمعة في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وتعاهد لاعبو الأهلي على تقديم أفضل مستوى فني وبدني خلال مباراة اتحاد جدة وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباريات الماضية، خاصة التركيز وإنهاء الهجمة بشكل صحيح وضرورة بذل الجهد واللعب بروح قتالية لمصالحة جماهير الأهلي الغاضبة من سوء النتائج.

وحرص أكثر من لاعب من أصحاب الخبرة مثل محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمود كهربا وأفشة وحسين الشحات على عقد جلسات مع باقي اللاعبين من أجل تحفيزهم على ضرورة تقديم مستوى قوي يليق باسم بطل افريقيا وتاريخ مشاركاته في مونديال الأندية، وتصحيح المسار بعدما شهد تراجعا كبيرا في النتائج والأداء بالفترة الماضية.

رغم مشاركة محمود متولي مدافع
الأهلي
في تدريبات فريقه الجماعية مؤخراً إلا أنه سيظل خارج حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر بشكل مؤقت لحين المشاركة فترة طويلة في التدريبات الجماعية حتى لا تتجدد إصابته في العضلة الأمامية التي عانى منها اللاعب طويلاً خلال الفترة الماضية.


وشارك محمود متولي في مران الأهلي الجماعي
أول أمس ، الأثنين، بالقاهرة قبل سفر بعثة الفريق للسعودية للمشاركة في مونديال الأندية بعد التعافي من الإصابة التي حرمته من مباريات وتدريبات الفريق الماضية بسبب إصابته في العضلة الأمامية بالقدمين اليُمنى واليُسرى وخاض برنامج تأهيلي طوال الفترة الماضية.

ورغم مشاركة متولي في التدريبات الجماعية إلا أنه سيظل خارج حسابات الجهاز الفني ولن يكون جاهز للمشاركة في السوبر المصري يومي 22 و25 ديسمبر الجاري بالأمارات حال إحتياج الجهاز الفني له خوفاً من تجدد الإصابة.







MENAFN14122023000132011024ID1107594452

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث