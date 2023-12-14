شوبير: موديست مفاجأة كولر لاتحاد جدة ويفكر فى توظيف طاهر مهاجما

MENAFN - Youm7) كشف الإعلامى أحمد شوبير تشكيل الأهلى الأقرب لمواجهة اتحاد جدة السعودى غدا الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في السعودية.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت أف إم: "التشكيل الأقرب من وجهة نظرى هو الدفع بمحمد الشناوى، وأمامه محمد هانى أو أكرم "لأن كولر بيثق فيه في المباريات الكبيرة"، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، على معلول، وأمامهم الثلاثى مروان عطية وديانج، إمام عاشور، وفى الهجوم بيرسى تاو، كهربا، حسين الشحات".

وأضاف: شوبير: "موديست سيكون هو التبديل الأول الهجومى، وكولر يرى أن الفرنسي يفضل هذه الأجواء العالمية وقد تدفعه إلى التألق والظهور بشكل قوى".

وتابع: "طاهر محمد طاهر سيكون أيضا من أسلحة مارسيل كولر خلال سير اللقاء، حيث يثق المدير الفني في امكانياته الفنية وقد يدفع به في الجناح أو الهجوم حال عدم ظهور أنطوني موديست بالشكل المطلوب".



