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شركة (تسلا) الامريكية تستدعي مليوني سيارة لتثبيت انظمة أمان جديدة

12/14/2023 4:29:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 12 (كونا) -- أعلنت شركة (تسلا) الامريكية للسيارات الكهربائية استدعاء نحو مليوني سيارة في الولايات المتحدة بهدف تثبيت اجراءات أمان جديدة.
وذكرت شبكة (سي ان ان) الأخبارية في بيان مساء امس الاربعاء أن "هذا الاستدعاء يشمل السيارات المجهزة بنظام القيادة الذاتية المتقدمة (اوتوبايلوت) وذلك بعد تحقيق استمر أكثر من عامين خلص إلى أن تصميم (تسلا) الفريد لنظام القيادة الذاتية يجعل السائق لا يشارك بشكل كاف في عملية القيادة وقد يستخدم النظام بشكل غير صحيح أو غير ملائم".
وأضافت أن "(تسلا) ستقوم بتثبيت تحديث جديد للبرنامج في سياراتها المعنية لإضافة ميزات أمان جديدة تشمل تنبيهات أكثر وضوحا للسائقين اثناء وجود حاجة للتحكم في السيارة وتقليل السرعة القصوى لها عند الاقتراب من مركبة طوارئ ثابتة".
وأوضحت الشبكة أن التعديلات الجديدة تشمل تقييد الوظائف التي يمكن للسائق استخدامها أثناء استخدام نظام القيادة الذاتية.
ومن جانبها قالت الإدارة الوطنية الامريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إن "نظام (الاوتوبايلوت) الخاص في (تسلا) يمكن أن يمنح السائقين إحساسا زائفا بالأمان ويمكن إساءة استخدامه بسهولة في بعض المواقف الخطيرة".
وهذا الاستدعاء يعد الأكبر على الإطلاق لشركة (تسلا) ويسلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن سلامة سيارات القيادة الذاتية.
وركزت (تسلا) بشكل أكبر من المنافسين في مجال السيارات الكهربائية على القيادة الذاتية نظرا لأنها تقوم بتسويق خدمة الطيار الآلي والقيادة الذاتية الكاملة (إف إس دي).(النهاية)

ا م م / ف ل ا




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