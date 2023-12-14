شركة (تسلا) الامريكية تستدعي مليوني سيارة لتثبيت انظمة أمان جديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 12 (كونا) -- أعلنت شركة (تسلا) الامريكية للسيارات الكهربائية استدعاء نحو مليوني سيارة في الولايات المتحدة بهدف تثبيت اجراءات أمان جديدة.
وذكرت شبكة (سي ان ان) الأخبارية في بيان مساء امس الاربعاء أن "هذا الاستدعاء يشمل السيارات المجهزة بنظام القيادة الذاتية المتقدمة (اوتوبايلوت) وذلك بعد تحقيق استمر أكثر من عامين خلص إلى أن تصميم (تسلا) الفريد لنظام القيادة الذاتية يجعل السائق لا يشارك بشكل كاف في عملية القيادة وقد يستخدم النظام بشكل غير صحيح أو غير ملائم".
وأضافت أن "(تسلا) ستقوم بتثبيت تحديث جديد للبرنامج في سياراتها المعنية لإضافة ميزات أمان جديدة تشمل تنبيهات أكثر وضوحا للسائقين اثناء وجود حاجة للتحكم في السيارة وتقليل السرعة القصوى لها عند الاقتراب من مركبة طوارئ ثابتة".
وأوضحت الشبكة أن التعديلات الجديدة تشمل تقييد الوظائف التي يمكن للسائق استخدامها أثناء استخدام نظام القيادة الذاتية.
ومن جانبها قالت الإدارة الوطنية الامريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إن "نظام (الاوتوبايلوت) الخاص في (تسلا) يمكن أن يمنح السائقين إحساسا زائفا بالأمان ويمكن إساءة استخدامه بسهولة في بعض المواقف الخطيرة".
وهذا الاستدعاء يعد الأكبر على الإطلاق لشركة (تسلا) ويسلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن سلامة سيارات القيادة الذاتية.
وركزت (تسلا) بشكل أكبر من المنافسين في مجال السيارات الكهربائية على القيادة الذاتية نظرا لأنها تقوم بتسويق خدمة الطيار الآلي والقيادة الذاتية الكاملة (إف إس دي).(النهاية)
ا م م / ف ل ا
MENAFN14122023000071011013ID1107594450
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.