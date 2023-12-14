الدولار الأمريكي ينخفض إلى 307ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 335ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) -- انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس بنسبة 19ر0 في المئة إلى مستوى 307ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 87ر0 في المئة إلى مستوى 335ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 50ر0 في المئة إلى مستوى 388ر0 دينار كما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 71ر0 إلى مستوى 354ر0 دينار والين الياباني بنسبة 61ر2 في المئة إلى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
م ك ع
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