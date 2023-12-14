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الدولار الأمريكي ينخفض إلى 307ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 335ر0

12/14/2023 4:29:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) -- انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس بنسبة 19ر0 في المئة إلى مستوى 307ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 87ر0 في المئة إلى مستوى 335ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 50ر0 في المئة إلى مستوى 388ر0 دينار كما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 71ر0 إلى مستوى 354ر0 دينار والين الياباني بنسبة 61ر2 في المئة إلى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

م ك ع




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