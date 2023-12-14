شركة مشاريع الكويت القابضة تستكمل بيع حصتها في مجموعة الخليج للتأمين بـ256 مليون دينار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) -- أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة استكمالها صفقة بيع كامل حصتها البالغة 3ر46 في المئة من رأسمال مجموعة الخليج للتأمين لمصلحة (فيرفاكس فاينانشال هولدينجز) مقابل 256 مليون دينار كويتي (نحو 832 مليون دولار أمريكي).
وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الخميس إن صافي أرباحها من الصفقة بلغ 73 مليون دينار (نحو237 مليون دولار) وإن سعر الشراء كان محددا عند دينارين للسهم الواحد على أن يتم خصم 54 فلسا من هذا المبلغ وهي قيمة التوزيعات النقدية التي عملت (الخليج للتأمين) على توزيعها عام 2022.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لـ(مشاريع الكويت القابضة) الشيخة أدانا ناصر صباح الأحمد الصباح قولها "أدى نجاحنا في استكمال صفقة الاندماج التحولية إلى نمو محفظتنا الاستثمارية ونحن ندرس منذ ذلك الحين فرصة للتخارج أو للاستثمار من أجل تحقيق هدفنا النهائي المتمثل في النمو وخلق قيمة أكبر لمساهمينا".
وأضافت الشيخة أدانا الصباح أن "بيع حصتنا في مجموعة الخليج للتأمين يشكل دليلا جديدا على نجاح استراتيجيتنا طويلة الأجل المتمثلة في الاستحواذ على الشركات وتوسيع نطاقها ثم التخارج منها في التوقيت المناسب وبناء على العائد المالي المجزي".
وأسست مشاريع الكويت القابضة عام 1975 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح به 8ر504 مليون دينار (نحو 5ر1 مليار دولار).
وتكمن أغراضها في تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية كذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير. (النهاية)
م ك ع / ه ث
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