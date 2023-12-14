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شركة مشاريع الكويت القابضة تستكمل بيع حصتها في مجموعة الخليج للتأمين بـ256 مليون دينار

12/14/2023 4:29:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) -- أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة استكمالها صفقة بيع كامل حصتها البالغة 3ر46 في المئة من رأسمال مجموعة الخليج للتأمين لمصلحة (فيرفاكس فاينانشال هولدينجز) مقابل 256 مليون دينار كويتي (نحو 832 مليون دولار أمريكي).
وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الخميس إن صافي أرباحها من الصفقة بلغ 73 مليون دينار (نحو237 مليون دولار) وإن سعر الشراء كان محددا عند دينارين للسهم الواحد على أن يتم خصم 54 فلسا من هذا المبلغ وهي قيمة التوزيعات النقدية التي عملت (الخليج للتأمين) على توزيعها عام 2022.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لـ(مشاريع الكويت القابضة) الشيخة أدانا ناصر صباح الأحمد الصباح قولها "أدى نجاحنا في استكمال صفقة الاندماج التحولية إلى نمو محفظتنا الاستثمارية ونحن ندرس منذ ذلك الحين فرصة للتخارج أو للاستثمار من أجل تحقيق هدفنا النهائي المتمثل في النمو وخلق قيمة أكبر لمساهمينا".
وأضافت الشيخة أدانا الصباح أن "بيع حصتنا في مجموعة الخليج للتأمين يشكل دليلا جديدا على نجاح استراتيجيتنا طويلة الأجل المتمثلة في الاستحواذ على الشركات وتوسيع نطاقها ثم التخارج منها في التوقيت المناسب وبناء على العائد المالي المجزي".
وأسست مشاريع الكويت القابضة عام 1975 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح به 8ر504 مليون دينار (نحو 5ر1 مليار دولار).
وتكمن أغراضها في تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية كذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير. (النهاية)

م ك ع / ه ث




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