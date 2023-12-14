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وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان بجنيف الأوضاع في غزة وسبل وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

12/14/2023 4:29:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 14 - 12 (كونا) -- التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة الدكتور حسين أمير عبداللهيان على هامش المنتدى العالمي للاجئين 2023 الذي انطلقت أعماله أمس الأربعاء في مدينة جنيف السويسرية.
وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة والتباحث في سبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.
وقد شدد الشيخ سالم الصباح خلال اللقاء على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
ودعا إلى ضرورة تعزيز العمل الدولي المشترك لوقف القتل الدائر في غزة فورا وضمان عدم اتساع رقعة الصراع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.
وتم خلال اللقاء كذلك مناقشة أطر تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

ن م ع / ت م




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