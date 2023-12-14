استشهاد ثلاثة فلسطينيين واصابة تسعة آخرين في عدوان الاحتلال المتواصل على (جنين)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 14 - 12 (كونا) -- اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة فلسطينيين فجر اليوم الخميس واصابة تسعة آخرين في عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة (جنين) ومخيمها لليوم الثالث.
وقالت الوزارة في بيان إن ثلاثة شبان استشهدوا في (جنين) بعد أن اطلقت طائرة مسيرة صاروخا باتجاه مواطنين في المدينة ما يرفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان فجر يوم الثلاثاء الى 11 شهيدا.
وذكرت مصادر محلية ان الشهداء هم احمد ابو زينة والفتى بشار ابو زيد والشاب ايوب جلامنة.
وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عمليتها العسكرية في المدينة ومخيمها وزادت فجر اليوم قواتها التي تنتشر في الشوراع وتعتلي اسطح المباني وتنفذ حملة مداهمات واعتقالات.(النهاية)
ن ق / س ع ه
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