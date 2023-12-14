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جمعية القلب الكويتية: 4500 إصابة جلطة قلبية حادة في الكويت خلال 7 أشهر

12/14/2023 4:28:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 -- (كونا) -- أظهرت دراسة علمية استقصائية بدأتها جمعية القلب الكويتية في شهر مايو الماضي تسجيل 4500 إصابة جلطة قلبية حادة في الكويت خلال الأشهر السبعة الأخيرة.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين أدلى به رئيس جمعية القلب الخليجية وعضو مجلس إدارة جمعية القلب الكويتية الدكتور محمد زبيد عقب افتتاح المؤتمر الخامس عشر لـ(القلب الخليجية) في الكويت اليوم الخميس بالتعاون مع (القلب الكويتية).
وقال زبيد إن الدراسة التي بدأتها جمعية القلب الكويتية في شهر مايو الماضي متواصلة حتى اكتمال عدد المشاركين فيها إلى 10 آلاف مريض ليتم التعرف على الفئات العمرية والمسببات وفي مقدمتها التدخين والأمراض المزمنة.
وعن المؤتمر أفاد بأنه يضم مشاركات من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية وأجنبية علاوة على جمعيات القلب بدول التعاون لمناقشة أحدث المستجدات في أمراض القلب والتشاور حول الأمراض التي تخص المنطقة الخليجية والصعوبات التي تواجه التعامل معها.
وذكر أن 20 في المئة من مرضى الجلطة يأتون إلى المستشفى بسيارات الإسعاف مقابل 90 في المئة في الدول الأوروبية مما يؤثر على سرعة العلاج ويؤكد الحاجة لتكثيف الجانب التوعوي حيال كيفية التعامل مع الجلطات القلبية.
وبين أن المؤتمر يناقش عددا من القضايا ذات العلاقة مع تسليط الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها في دول مجلس التعاون الخليجي لتوسيع الاستفادة سواء على مستوى العلاج أو الجراحات.
وأوضح أن أمراض القلب هى المسبب الأول للوفيات محليا وخليجيا وعالميا في وقت تتشارك الكويت مع الدول الخليجية في المسببات الرئيسة للمرض وفي مقدمتها التدخين وارتفاع نسبة الأمراض المزمنة.
ولفت إلى أن الكويت عملت على مدار الـ15 سنة الماضية على توفير كل أدوية الأمراض القلبية والمزمنة في جميع مرافقها من مراكز رعاية صحية أولية ومستشفيات عامة ليسهل على المريض الحصول على الدواء في أي وقت ومكان مما أثر إيجابا على نجاح الاستراتيجيات العلاجية في البلاد.
وكشف عن إجراء عملية زراعة قلب في الكويت هذا العام وأخرى العام الماضي متوقعا ازدهار عمليات زراعة القلب في البلاد بالتعاون مع دول الخليج بما يصب في الارتقاء بالخدمات الصحية خليجيا.
وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر أكد زبيد أن جمعية القلب الخليجية التي أنشئت قبل 21 عاما تفتخر وتعتز بما قدمته طوال مسيرتها وحققت إنجازات عديدة منها تشجيع البحث العلمي المتعلق بأمراض القلب وتمكين ودعم الأطباء على إجراء البحوث.
وقال إن الجمعية تعاونت مع جمعيات القلب الأوروبية والأمريكية والعالمية وأثمر هذا التعاون مؤخرا تمكين أطباء القلب العاملين في الخليج العربي من دخول اختبار جمعية القلب الأوروبية ما سيترك الأثر الكبير في فتح المجال أمام الأطباء من الحصول على شهادات مرموقة ومعترف بها.
وذكر أن جمعية القلب الخليجية دأبت على عقد هذه المؤتمرات العلمية التي تمكن أطباء المنطقة من الاجتماع ومناقشة الأمراض الخاصة ببيئتنا ومناقشة تطلعاتنا والصعوبات التي قد نواجهها والاحتفال بالنجاحات التي نحققها.
من جانبه قال الأمين العام لـ(القلب الكويتية) الدكتور راشد العويش في كلمته إن الجمعية ومن خلال مثل هذا المؤتمرات تسعى إلى الارتقاء بالخدمات الطبية عبر مناقشة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث المتخصصة في مجال أمراض القلب.
وأضاف العويش أن الجمعية حرصت منذ إشهارها عام 1982 على نشر التوعية والمعرفة بين الناس بأهمية الحفاظ على سلامة القلب وتجنب ما يؤدي لأمراض القلب وسعت إلى جانب حملاتها التوعوية إلى إجراء الفحوصات الميدانية لكل من يرغب بإجرائها من خلال الوحدة المتنقلة المزودة بكل المستلزمات والكوادر الطبية المتخصصة.
وأشار إلى مواصلة جمعية القلب الكويتية القيام بدورها ومسؤولياتها ضمن التزام دولة الكويت أمام المجتمع الدولي بالعمل على تحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة. (النهاية) م ر ف/ أ ح ع /م ت م

MENAFN14122023000071011013ID1107594443

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