استشهاد 27 فلسطينيا في قصف طيران الاحتلال على منزلين في (رفح)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 14 - 12 (كونا) -- استشهد 27 فلسطينيا وجرح اخرون في قصف لطيران الاحتلال الاسرائيلي على منازل للفلسطينيين في مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة.
وقالت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات مكثفة على مناطق واسعة في شمال القطاع وجنوبه وتحديدا على مدينتي (خانيونس) و(رفح) ما أسفر عن استشهاد 27 فلسطينيا.
وأشارت إلى ان مدفعية الاحتلال قصفت حي الدرج والتفاح شرق مدينة (غزة) وبلدة (جباليا) شمال القطاع.
وبحسب آخر احصائية للسلطات الصحية في قطاع غز فان عدد الشهداء ارتفع الى 18608 وأصيب 50600 فلسطيني منذ السابع من اكتوبر الماضي.(النهاية)
ن ق / م ج ز
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