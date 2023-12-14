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استشهاد 27 فلسطينيا في قصف طيران الاحتلال على منزلين في (رفح)

12/14/2023 4:28:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 14 - 12 (كونا) -- استشهد 27 فلسطينيا وجرح اخرون في قصف لطيران الاحتلال الاسرائيلي على منازل للفلسطينيين في مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة.
وقالت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات مكثفة على مناطق واسعة في شمال القطاع وجنوبه وتحديدا على مدينتي (خانيونس) و(رفح) ما أسفر عن استشهاد 27 فلسطينيا.
وأشارت إلى ان مدفعية الاحتلال قصفت حي الدرج والتفاح شرق مدينة (غزة) وبلدة (جباليا) شمال القطاع.
وبحسب آخر احصائية للسلطات الصحية في قطاع غز فان عدد الشهداء ارتفع الى 18608 وأصيب 50600 فلسطيني منذ السابع من اكتوبر الماضي.(النهاية)

ن ق / م ج ز




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