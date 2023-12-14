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عودة الضخ من مياه الديسي بعد استكمال أعمال الصيانة الوقائية اليوم

12/14/2023 4:28:48 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا والشركة المشغلة لمشروع مياه الديسي عن إنتهاء أعمال الصيانة المبرمجة الوقائية، وإعادة الضخ من مياه الديسي اعتبارا من اليوم الخميس، بعد استكمال أعمال الصيانة اللازمة كافة من قبل الشركة المشغلة للمشروع على عدد من مرافق منظومة مياه الديسي.
واكدت الوزارة في بيان، أن أدوار المياه ستعود تدريجيا من بعد ظهر اليوم، بحسب البرنامج المعلن للمناطق، موضحة أن أعمال الصيانة تهدف إلى المحافظة على جميع المرافق، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لغايات ضمان ديمومة فاعليتها بكفاءة على مدار العام.
--(بترا)
ي ع/ أ أ/ ف ج
14/12/2023 12:13:57

MENAFN14122023000117011021ID1107594439

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