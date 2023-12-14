عودة الضخ من مياه الديسي بعد استكمال أعمال الصيانة الوقائية اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا والشركة المشغلة لمشروع مياه الديسي عن إنتهاء أعمال الصيانة المبرمجة الوقائية، وإعادة الضخ من مياه الديسي اعتبارا من اليوم الخميس، بعد استكمال أعمال الصيانة اللازمة كافة من قبل الشركة المشغلة للمشروع على عدد من مرافق منظومة مياه الديسي.
واكدت الوزارة في بيان، أن أدوار المياه ستعود تدريجيا من بعد ظهر اليوم، بحسب البرنامج المعلن للمناطق، موضحة أن أعمال الصيانة تهدف إلى المحافظة على جميع المرافق، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لغايات ضمان ديمومة فاعليتها بكفاءة على مدار العام.
--(بترا)
ي ع/ أ أ/ ف ج
14/12/2023 12:13:57
MENAFN14122023000117011021ID1107594439
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