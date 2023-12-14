الاحتلال يعتقل 81 فلسطينيا بالضفة والقدس المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 14 كانون الأول (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، 81 فلسطينيا بحملة مداهمات واقتحامات واسعة شنتها في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واشتباكات دارت في بعض المناطق.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين الواحد والثمانين غالبيتهم من جنين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

14/12/2023 12:10:12

