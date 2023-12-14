الاحتلال يعتقل 81 فلسطينيا بالضفة والقدس المحتلة
التاريخ
12/14/2023 4:28:48 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 14 كانون الأول (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، 81 فلسطينيا بحملة مداهمات واقتحامات واسعة شنتها في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واشتباكات دارت في بعض المناطق.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين الواحد والثمانين غالبيتهم من جنين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
14/12/2023 12:10:12
MENAFN14122023000117011021ID1107594438
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