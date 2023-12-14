الخارجية: العمل جار لاجلاء 92 اردنيا من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 14 كانون الأول (بترا) - أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، تعمل اليوم على تأمين إجلاء 92 مواطناً أردنياً من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأمين إجلائهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

ويأتي ذلك استمراراً لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في قطاع غزة.

وأوضح السفير القضاة أن فريق السفارة الأردنية في القاهرة، والمتواجد حالياً في الجانب المصري من معبر رفح، يعمل على إتمام عملية إجلائهم اليوم، واستقبالهم وتأمينهم بما يحتاجونه من مساعدة ورعاية طبية، والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وقال إن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 1010 أشخاص لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 525 منهم.

وجدد تأكيده على استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:

- 00962799562903

- 00962799562471

- 00962799562193

أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏....

-- (بترا)

خ ص/أ م/ب ط

14/12/2023 12:01:55