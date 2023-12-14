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استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه في عدوان الاحتلال على جنين

12/14/2023 4:28:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 14 كانون الأول (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الخميس، استشهاد الشاب أيوب محمد صالح جلامنة (27 عاما)، متأثرا بجروحه جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.
وكانت الصحة الفلسطينية اعلنت فجرا، استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 10 آخرين بينهم اثنان بجروح خطيرة، جراء قصف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا وإصابة واعتقال المئات.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
14/12/2023 11:39:38

MENAFN14122023000117011021ID1107594436

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