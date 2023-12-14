استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه في عدوان الاحتلال على جنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 14 كانون الأول (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الخميس، استشهاد الشاب أيوب محمد صالح جلامنة (27 عاما)، متأثرا بجروحه جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.
وكانت الصحة الفلسطينية اعلنت فجرا، استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 10 آخرين بينهم اثنان بجروح خطيرة، جراء قصف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا وإصابة واعتقال المئات.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
14/12/2023 11:39:38
MENAFN14122023000117011021ID1107594436
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